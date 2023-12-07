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Чванова (Попова) Мария

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

15.08.1985

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1985

Отец: Попов Анатолий

Мать: Попова (Разумова) Людмила Евгеньевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чванов Андрей Андреевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чванов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чванов Андрей Андреевич

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