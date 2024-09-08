Желтирова Разия Гумаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желтирова Нэлли Раисовна
Отец ребёнка: Желтиров Раис Кадырович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Желтиров Раис Кадырович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Желтиров Ренат
Отец ребёнка: Желтиров Раис Кадырович
Бракосочетание
25.03.1977
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область