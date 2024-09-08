Желтирова Разия Гумаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтирова Разия Гумаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бекбулатов Гумар Бакирович

Мать: Хасанова Шамсинур Зарифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желтирова Нэлли Раисовна

Отец ребёнка: Желтиров Раис Кадырович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желтиров Наиль Раисович

Отец ребёнка: Желтиров Раис Кадырович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желтиров Ренат

Отец ребёнка: Желтиров Раис Кадырович

Бракосочетание
25.03.1977

Муж: Желтиров Раис Кадырович

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

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