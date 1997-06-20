Васильев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1918
Дата смерти20.06.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1918
Отец: Васильев Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1940
Сын: Васильев Генадий
Мать ребёнка: Васильева (Юдакова) Евдокия
Рождение ребёнка
1944
Сын: Васильев Анатолий
Мать ребёнка: Васильева (Юдакова) Евдокия
Смерть
20.06.1997
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно