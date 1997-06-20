Васильев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1918

Дата смерти

20.06.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1918

Отец: Васильев Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Юдакова) Евдокия

Рождение ребёнка
25.02.1940

Сын: Васильев Генадий

Мать ребёнка: Васильева (Юдакова) Евдокия

Рождение ребёнка
1944

Сын: Васильев Анатолий

Мать ребёнка: Васильева (Юдакова) Евдокия

Смерть
20.06.1997
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно

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