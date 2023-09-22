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Горбачёв Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Горбачёв Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1870 ст.

Жена: Горбачёва Ирина Васильевна

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Горбачёв Афанасий Иванович. Жених. Казак Яманского хутора. Первым браком. 19 лет Чеботарёва Ирина Васильевна. Невеста. Казачья дочь девица Яманского хутора. 19 лет Лопанов Иван. Поручитель по жениху. ... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1871 ст.

Дочь: Горбачёва Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Горбачёва Ирина Васильевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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