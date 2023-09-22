Горбачёв Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Горбачёв Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Горбачёв Афанасий Иванович. Жених. Казак Яманского хутора. Первым браком. 19 лет Чеботарёва Ирина Васильевна. Невеста. Казачья дочь девица Яманского хутора. 19 лет Лопанов Иван. Поручитель по жениху. ... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1871 ст.
Дочь: Горбачёва Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Горбачёва Ирина Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно