Борисов Дмитрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1984
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1984
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.2003
Сын: Борисов Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: Медведева Дарья Викторовна
Рождение ребёнка
22.08.2007
Мать ребёнка: Медведева Дарья Викторовна
Рождение ребёнка
02.10.2010
Дочь: Борисова Дарина Дмитриевна
Мать ребёнка: Медведева Дарья Викторовна