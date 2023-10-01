Семенова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова Елена

Семенова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звягинцева Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close