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Бекетова ?
Бекетова ?
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1898
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Бекетов ?
Около 1897 г.р.
Дети
(Бекетова) ?
Около 1915 г.р.
Добавил:
ЕБ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь:
?
Отец ребёнка:
Бекетов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Бекетов ?
Смерть
Неизвестно
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