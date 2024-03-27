Бекетова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекетова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1897 г.р.

Дети

Около 1915 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бекетов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекетов ?

Смерть
Неизвестно
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