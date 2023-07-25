Кочуров Иван Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Устинья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Кочуров Иван Иванов
Мать ребёнка: Кочурова Дарья Артемьева
Бракосочетание
До 1846
Жена: Кочурова Дарья Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Зворыгина Ольга Иванова
Мать ребёнка: Кочурова Дарья Артемьева
Смерть
Неизвестно