Кочуров Иван Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочуров Иван Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Кочуров Харитон Иванов

Мать ребёнка: не указана

Верхний Люк, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Кочуров Александр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Верхний Люк, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Устинья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Верхний Люк, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Кочуров Иван Иванов

Мать ребёнка: Кочурова Дарья Артемьева

Верхний Люк, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1846

Жена: Кочурова Дарья Артемьева

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Зворыгина Ольга Иванова

Мать ребёнка: Кочурова Дарья Артемьева

Верхний Люк, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно