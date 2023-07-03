Серебрякова Е. В.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1937
Сын: Серебряков Евгений Иванович
Отец ребёнка: Серебряков И. П.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серебряков И. П.
Смерть
1965
Похороны
1965
Толстово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область