Серебрякова Е. В. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Е. В.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1937

Сын: Серебряков Евгений Иванович

Отец ребёнка: Серебряков И. П.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков И. П.

Смерть
1965
Похороны
1965
Толстово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область