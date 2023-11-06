Силаева (Тулегенова) Галина (Кульбарам) Темирбаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силаева (Тулегенова) Галина (Кульбарам) Темирбаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1962

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

1963 г.р.

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1962

Отец: Тулегенов Темирбай Темирбаевич

Мать: Курманбаева Бибиажар Ахметовна

Рождение ребёнка
12.11.1981

Сын: Силаев Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Силаев Юрий Вячеславович

Байконур
Рождение ребёнка
04.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силаев Юрий Вячеславович

Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силаев Юрий Вячеславович

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