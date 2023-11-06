Силаева (Тулегенова) Галина (Кульбарам) Темирбаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1962
Рождение ребёнка
12.11.1981
Сын: Силаев Юрий Юрьевич
Отец ребёнка: Силаев Юрий Вячеславович
Байконур
Рождение ребёнка
04.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силаев Юрий Вячеславович
Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область
Бракосочетание
Неизвестно