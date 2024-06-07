Курилов Алфей Андреевич 06.12.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курилов Алфей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1906

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1906

Отец: Курилов Андрей

Мать: Курилова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Курилова) Тамара Алфеевна

Мать ребёнка: Курилова (Алферова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курилов Николай Алфеевич

Мать ребёнка: Курилова (Алферова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
13.01.1938

Дочь: Татаурова (Курилова) Глафира Алфеевна

Мать ребёнка: Курилова (Алферова) Мария Николаевна

Смерть
?.11.1941
Причина смерти: пропал без вести

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