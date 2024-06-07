Курилов Алфей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1906
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1906
Отец: Курилов Андрей
Мать: Курилова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Курилова) Тамара Алфеевна
Мать ребёнка: Курилова (Алферова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курилова (Алферова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1938
Дочь: Татаурова (Курилова) Глафира Алфеевна
Мать ребёнка: Курилова (Алферова) Мария Николаевна
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: пропал без вести