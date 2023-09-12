Белянкин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
1910
Сын: Белянкин Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Белянкина Прасковья Илларионова
Рождение ребёнка
26.01.1913
Мать ребёнка: Белянкина Прасковья Илларионова
Рождение ребёнка
02.03.1916
Сын: Белянкин Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Белянкина Прасковья Илларионова
Смерть
Неизвестно