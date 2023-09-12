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Белянкин Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1905

Жена: Белянкина Прасковья Илларионова

Рождение ребёнка
1910

Сын: Белянкин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Белянкина Прасковья Илларионова

Рождение ребёнка
26.01.1913

Сын: Белянкин Лев Сергеевич

Мать ребёнка: Белянкина Прасковья Илларионова

Рождение ребёнка
02.03.1916

Сын: Белянкин Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Белянкина Прасковья Илларионова

Смерть
Неизвестно
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