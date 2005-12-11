Фёдорова Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова Елена Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2005

Отец: Шонин Евгений Анатольевич

Мать: Фёдорова Светлана Григорьевна

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