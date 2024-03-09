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Земнухова Татьяна Силантьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Земнухов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Земнухов Яков Иванович

Рождение ребёнка
13.10.1879

Сын: Земнухов Карп Яковлевич

Отец ребёнка: Земнухов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Земнухова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Земнухов Яков Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1883

Дочь: Недорезова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Земнухов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Земнухова Акулина Яковлевна

Отец ребёнка: Земнухов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Земнухов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Земнухов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Земнухов Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Земнухов Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земнухов Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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