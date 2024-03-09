Земнухова Татьяна Силантьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Земнухов Яков Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1879
Отец ребёнка: Земнухов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Земнухова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Земнухов Яков Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1883
Дочь: Недорезова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Земнухов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Земнухова Акулина Яковлевна
Отец ребёнка: Земнухов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Земнухов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Земнухов Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно