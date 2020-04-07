Кукетов Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукетов Андрей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.2020

Пол

Мужской

Отец

2015 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.2020

Отец: Кукетов Иван Дмитриевич

Мать: не указана

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