Ирина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1800

Сын: Архип Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Семёнов

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Еремей Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Семёнов

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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