Ирина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1800
Сын: Архип Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Семёнов
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Еремей Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Семёнов
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно