Сысуев Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вагина Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Сысуева Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горицкова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Сысуева Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Альбина Николаевна
Мать ребёнка: Сысуева Любовь Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысуева Любовь Сергеевна