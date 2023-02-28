Сысуев Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысуев Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вагина Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Сысуева Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горицкова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Сысуева Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Альбина Николаевна

Мать ребёнка: Сысуева Любовь Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысуева Любовь Сергеевна

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