Безрукавников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохвалова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Безрукавникова Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безрукавников Юрий Иванович
Мать ребёнка: Безрукавникова Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1935
Дочь: Сушкова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Безрукавникова Агриппина Ивановна
Смерть
Неизвестно