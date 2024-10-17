Никифор Антонов
Место рожденияд. Тешута Гжатского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Антон Савельев
Мать: Ирина Артемова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокея Семенова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ксения Никифорова
Мать ребёнка: Евдокея Семенова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Авдотья Никифорова
Мать ребёнка: Евдокея Семенова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иов Никифоров
Мать ребёнка: Евдокея Семенова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иуда Никифоров
Мать ребёнка: Евдокея Семенова
Смерть
Неизвестно