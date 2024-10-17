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Никифор Антонов

Место рождения

д. Тешута Гжатского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Антон Савельев

Мать: Ирина Артемова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокея Семенова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ксения Никифорова

Мать ребёнка: Евдокея Семенова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Авдотья Никифорова

Мать ребёнка: Евдокея Семенова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Иов Никифоров

Мать ребёнка: Евдокея Семенова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Иуда Никифоров

Мать ребёнка: Евдокея Семенова

Смерть
Неизвестно

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