Heiman (Schur) Berta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Heiman (Schur) Berta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
1915 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1911

Сын: Heiman Moshe

Отец ребёнка: Heimann Emanuel

Рождение ребёнка
06.04.1915

Сын: Heiman Yehoshua Julius

Отец ребёнка: Heimann Emanuel

Plauen, Chemnitz, Saxony, Germany
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Heimann Emanuel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Heimann Emanuel

Смерть
1942
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