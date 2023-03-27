Heiman (Schur) Berta
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1911
Сын: Heiman Moshe
Отец ребёнка: Heimann Emanuel
Рождение ребёнка
06.04.1915
Отец ребёнка: Heimann Emanuel
Plauen, Chemnitz, Saxony, Germany
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Heimann Emanuel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Heimann Emanuel
Смерть
1942