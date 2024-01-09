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Пелагея Петрова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

18.09.1884 ст.

Дата смерти

21.05.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
18.09.1884 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение
18.09.1884 ст.

Отец: Анисимов Петр Андреев

Мать: Елена Петрова

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
21.05.1885 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
23.05.1885 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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