Пелагея Петрова
Место рождения
Дата рождения18.09.1884 ст.
Дата смерти21.05.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
18.09.1884 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение
18.09.1884 ст.
Отец: Анисимов Петр Андреев
Мать: Елена Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.05.1885 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
23.05.1885 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя