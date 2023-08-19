Чекарамит (Лику) Устинья Моисеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Лику Моисей Юрьевич
Бракосочетание
06.11.1866
Муж: Чекарамит Петр Ильич
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-95,зап.-10
Рождение ребёнка
08.07.1883
Сын: Чекарамит Константин Петрович
Отец ребёнка: Чекарамит Петр Ильич
Бракосочетание
Около 1883
Муж: Чекарамит Петр Ильич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Зипир Мария Петровна
Отец ребёнка: Чекарамит Петр Ильич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Чекарамит Николай Петрович
Отец ребёнка: Чекарамит Петр Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекарамит Александр Петрович
Отец ребёнка: Чекарамит Петр Ильич
Смерть
Неизвестно