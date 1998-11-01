Ведерников Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1919
Дата смерти?.11.1998
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1919
Отец: Ведерников Николай
Мать: (Баканова) Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ведерникова (Обезьянинова) Ирина
Рождение ребёнка
22.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ведерникова (Обезьянинова) Ирина
Смерть
?.11.1998