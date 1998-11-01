Ведерников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерников Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1919

Дата смерти

?.11.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

1891 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1919

Отец: Ведерников Николай

Мать: (Баканова) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведерникова (Обезьянинова) Ирина

Рождение ребёнка
06.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ведерникова (Обезьянинова) Ирина

Рождение ребёнка
22.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ведерникова (Обезьянинова) Ирина

Смерть
?.11.1998

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