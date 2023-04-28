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Акулина Михайлова

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
23 семья
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
20 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Петров

Смерть
Неизвестно
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