Акулина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1850
23 семья
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Петров
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пётр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Петров
Место жительства
1858
20 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Петров
Смерть
Неизвестно