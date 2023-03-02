Назарова (Шеметова) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шеметов Трофим
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Василий
Отец ребёнка: Назаров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Михаил
Отец ребёнка: Назаров ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаров ?
Смерть
Неизвестно