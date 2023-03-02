Назарова (Шеметова) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Шеметова) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шеметов Трофим

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Василий

Отец ребёнка: Назаров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Михаил

Отец ребёнка: Назаров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Назаров ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров ?

Смерть
Неизвестно
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