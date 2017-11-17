Талипов Мансур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талипов Мансур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1945

Дата смерти

17.11.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1945

Отец: Талипов Фахразый Талипович

Мать: Талипова Зайтуна

Рождение ребёнка
01.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.11.2017