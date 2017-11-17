Талипов Мансур
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1945
Дата смерти17.11.2017
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1945
Отец: Талипов Фахразый Талипович
Мать: Талипова Зайтуна
Рождение ребёнка
01.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.11.2017