Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1891 ст.
Отец: Николай Богданович
Мать: Ксения Фоминична
Афанасьевская церковь 30.09.1891 Анна Николаевна Чермы отец крестьянин Николай Богданович Чермы мать жена Ксения Фоминична Чермы крестьянин Мирон Фомич Чермы крестьянская дочь Мария Иосифовна http... Показать все
Смерть
Неизвестно