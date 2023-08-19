Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Николаевна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

30.09.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1860 г.р.

Мать

До 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
30.09.1891 ст.

Отец: Николай Богданович

Мать: Ксения Фоминична

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.09.1891 Анна Николаевна Чермы отец крестьянин Николай Богданович Чермы мать жена Ксения Фоминична Чермы крестьянин Мирон Фомич Чермы крестьянская дочь Мария Иосифовна http... Показать все
Смерть
Неизвестно