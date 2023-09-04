Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1884

Дочь: Котова Наталья Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Федотович

Котовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефрем Федотович

Смерть
Неизвестно
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