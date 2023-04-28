Медведицина (Мусихина) Евфросинья Филимонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Мусихин Филимон Корнилов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Манастырек, Лемская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763