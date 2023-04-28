Медведицина (Мусихина) Евфросинья Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведицина (Мусихина) Евфросинья Филимонова

Место рождения

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Мусихин Филимон Корнилов

Мать: не указана

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Манастырек, Лемская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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