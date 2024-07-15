Фаустова (Жидких) Пелагея Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фаустов Иван Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фаустова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Фаустов Иван Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1907
Дочь: Машарова (Фаустова) Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Фаустов Иван Константинович
Рождение ребёнка
1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фаустов Иван Константинович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Фаустова) Овдотья Ивановна
Отец ребёнка: Фаустов Иван Константинович
Смерть
Неизвестно