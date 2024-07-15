Фаустова (Жидких) Пелагея Трофимовна 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фаустова (Жидких) Пелагея Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Трофим

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаустов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Фаустов Иван Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фаустова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Фаустов Иван Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаустов Иван Константинович

Рождение ребёнка
07.05.1907

Дочь: Машарова (Фаустова) Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Фаустов Иван Константинович

Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаустов Иван Константинович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Фаустова) Овдотья Ивановна

Отец ребёнка: Фаустов Иван Константинович

Смерть
Неизвестно

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