Брусова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Брусов Моисей Нефедович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Брусов Моисей Нефедович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Брусов Моисей Нефедович
Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №18/381
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно