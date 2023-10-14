Брусова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрусова Анна

Брусова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Брусов Михаил Моисеевич

Отец ребёнка: Брусов Моисей Нефедович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Брусов Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Брусов Моисей Нефедович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Брусов Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Брусов Моисей Нефедович

Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №18/381
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брусов Моисей Нефедович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close