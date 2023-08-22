Шмыгина Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шмыгин Михаил ?
Рождение ребёнка
27.02.1900
Дочь: Бредихина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Бредихин Василий Феопентович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бредихина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Бредихин Василий Феопентович
Смерть
Неизвестно