Шмыгина Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмыгина Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмыгин Михаил ?

Мать: Исканицкая Мария Васильевна

Рождение ребёнка
27.02.1900

Дочь: Бредихина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Бредихин Василий Феопентович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бредихин Василий Феопентович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бредихина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Бредихин Василий Феопентович

Смерть
Неизвестно