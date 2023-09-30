Арсентьева Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьева Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1991

Сын: Арсентьев Михаил Валерьевич

Отец ребёнка: Арсентьев Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
19.01.2008

Дочь: Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Арсентьев Валерий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсентьев Валерий Васильевич

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