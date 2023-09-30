Арсентьева Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1991
Сын: Арсентьев Михаил Валерьевич
Отец ребёнка: Арсентьев Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
19.01.2008
Дочь: Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Арсентьев Валерий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно