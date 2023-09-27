Ворона Федосей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворона Федосей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ефросиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворона Василий

Мать ребёнка: Ефросиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворона Антон

Мать ребёнка: Ефросиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворона Федор

Мать ребёнка: Ефросиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния

Смерть
Неизвестно
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