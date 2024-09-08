Матвеева Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филиппов Дмитрий Егорович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Матвеев Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Галина Александровна

Отец ребёнка: Матвеев Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Александровна

Отец ребёнка: Матвеев Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Борис Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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