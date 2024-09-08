Матвеева Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филиппов Дмитрий Егорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Матвеев Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Галина Александровна
Отец ребёнка: Матвеев Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Александровна
Отец ребёнка: Матвеев Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Борис Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Матвеевич
Смерть
Неизвестно