Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения14.12.1921
Дата смерти22.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1921
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель университета
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Днепропетровск
Смерть
22.06.1982
Днепропетровск, Украина
Причина смерти: рак кожи
Похороны
Неизвестно
Dnipro, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine