Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

14.12.1921

Дата смерти

22.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1921

Отец: Извеков Дмитрий Степанович

Мать: Извекова Елена (Лёля) Поликарповна

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель университета
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Днепропетровск
Смерть
22.06.1982
Днепропетровск, Украина
Причина смерти: рак кожи
Похороны
Неизвестно
Dnipro, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine
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