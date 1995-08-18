Шепилов Дмитрий Трофимович
Место рожденияг. Асхабад, Закаспийская область Туркестанского края
Дата рождения05.11.1905
Дата смерти18.08.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Асхабад, Закаспийская область Туркестанского края
Место жительства
С 1905
г. Асхабад, Закаспийская область Туркестанского края
Место жительства
С 1926 по 1928
Якутия
Место жительства
С 1933 по 1935
Сибирь
Место жительства
С 1935 по 1995
Смерть
18.08.1995