Шепилов Дмитрий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепилов Дмитрий Трофимович

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Место рождения

г. Асхабад, Закаспийская область Туркестанского края

Дата рождения

05.11.1905

Дата смерти

18.08.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Асхабад, Закаспийская область Туркестанского края
Место жительства
С 1905
г. Асхабад, Закаспийская область Туркестанского края
Место жительства
С 1926 по 1928
Якутия
Место жительства
С 1933 по 1935
Сибирь
Место жительства
С 1935 по 1995
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.08.1995
Москва, город федерального значения Москва
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