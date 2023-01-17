Пётр Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745 ст.
Дата смерти1796 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.
Отец: Матвей Иванов
Мать: Татьяна Антипова
Рождение ребёнка
1767 ст.
Дочь: Настасья Петрова
Мать ребёнка: Ирина Филиппова
Источники: Исповедные ведомости села Михайловское Хатунской десятины (ЦГА. Ф. 737. Оп. 1) 1779 г. (Д. 3466), 1781 г. (Д.3467), 1782 г. (Д.3468)
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Ирина Филиппова
Источники: Исповедные ведомости села Михайловское Хатунской десятины (ЦГА. Ф. 737. Оп. 1) 1779 г. (Д. 3466), 1781 г. (Д.3467), 1782 г. (Д.3468)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Филиппова
Смерть
1796 ст.
источник: 6 ревизия 1811 Глотаево (51_8_20)