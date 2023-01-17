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Пётр Матвеев

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1745 ст.

Дата смерти

1796 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

1713 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.

Отец: Матвей Иванов

Мать: Татьяна Антипова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Дочь: Настасья Петрова

Мать ребёнка: Ирина Филиппова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Источники: Исповедные ведомости села Михайловское Хатунской десятины (ЦГА. Ф. 737. Оп. 1) 1779 г. (Д. 3466), 1781 г. (Д.3467), 1782 г. (Д.3468)
Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Ирина Филиппова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Источники: Исповедные ведомости села Михайловское Хатунской десятины (ЦГА. Ф. 737. Оп. 1) 1779 г. (Д. 3466), 1781 г. (Д.3467), 1782 г. (Д.3468)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Филиппова

Смерть
1796 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
источник: 6 ревизия 1811 Глотаево (51_8_20)
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