Никольчиков Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 29.01.1941
Дата смертиОколо 04.08.1972
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Около 29.01.1941
Отец: Никольчиков Сергей
Рождение ребёнка
05.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Михайловна
Стойки, Медниковская волость, Старорусский уезд
Смерть
Около 04.08.1972