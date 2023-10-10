Никольчиков Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольчиков Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 29.01.1941

Дата смерти

Около 04.08.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.01.1941

Отец: Никольчиков Сергей

Мать: Никольчикова Серафима Степановна

Рождение ребёнка
05.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Михайловна

Стойки, Медниковская волость, Старорусский уезд
Смерть
Около 04.08.1972
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