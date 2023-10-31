Генроетта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генроетта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: Сидоренко Мария Терентьевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Куроптев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Куроптев Иван

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Куроптева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Куроптев Иван

Рождение ребёнка
1964

Сын: Куроптев Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куроптев Иван

Смерть
Неизвестно
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