Генроетта
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Куроптев Иван
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Куроптева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Куроптев Иван
Рождение ребёнка
1964
Сын: Куроптев Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куроптев Иван
Смерть
Неизвестно