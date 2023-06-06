Лапина (Дорошенко) Светлана Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапина (Дорошенко) Светлана Ильинична

Лапина (Дорошенко) Светлана Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1957

Отец: Дорошенко Илья Федорович

Мать: Дорошенко Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1981

Дочь: Лапина Елена Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.12.1984

Сын: Лапин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосякин Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосякин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосякин Виктор Николаевич