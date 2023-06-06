Лапина (Дорошенко) Светлана Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1957
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1957
Рождение ребёнка
16.05.1981
Дочь: Лапина Елена Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.12.1984
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мосякин Виктор Николаевич