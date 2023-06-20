Коврижных Ермола Коврижных
Место рожденияд. Доровская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.06.1772
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Доровская
Рождение ребёнка
1741
Сын: Коврижных Тимофей Коврижных
Мать ребёнка: Акилина Краева
д. Доровская
Рождение ребёнка
1741
Сын: Коврижных Кондратей
Мать ребёнка: Акилина Краева
д. Доровская
Рождение ребёнка
1746
Сын: Коврижных Тарас
Мать ребёнка: Акилина Краева
д. Доровская
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Акилина Краева
д. Доровская
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Саломонида Коврижных
Мать ребёнка: Акилина Краева
д. Доровская
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ирина Коврижных
Мать ребёнка: Акилина Краева
д. Доровская
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Акилина Краева
д. Доровская
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Акилина Краева
Вятская губерния Котельнический уезд поч.Доровской
Рождение ребёнка
1757
Сын: Коврижных Карп
Мать ребёнка: Акилина Краева
д. Доровская
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Акилина Краева
д. Доровская
Рождение ребёнка
1760
Сын: Коврижных Феофилат Коврижных
Мать ребёнка: Акилина Краева
д. Доровская
Смерть
02.06.1772
д. Доровская