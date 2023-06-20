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Коврижных Ермола Коврижных

Место рождения

д. Доровская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.06.1772

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коврижных Кондратей Коврижных

Мать: Коврижных Маремьяна Сергиева

д. Доровская
Рождение ребёнка
1741

Сын: Коврижных Тимофей Коврижных

Мать ребёнка: Акилина Краева

д. Доровская
Рождение ребёнка
1741

Сын: Коврижных Кондратей

Мать ребёнка: Акилина Краева

д. Доровская
Рождение ребёнка
1746

Сын: Коврижных Тарас

Мать ребёнка: Акилина Краева

д. Доровская
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Акилина Краева

д. Доровская
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Саломонида Коврижных

Мать ребёнка: Акилина Краева

д. Доровская
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ирина Коврижных

Мать ребёнка: Акилина Краева

д. Доровская
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Акилина Краева

д. Доровская
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Акилина Краева

Вятская губерния Котельнический уезд поч.Доровской
Рождение ребёнка
1757

Сын: Коврижных Карп

Мать ребёнка: Акилина Краева

д. Доровская
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Акилина Краева

д. Доровская
Рождение ребёнка
1760

Сын: Коврижных Феофилат Коврижных

Мать ребёнка: Акилина Краева

д. Доровская
Смерть
02.06.1772
д. Доровская