Таисия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Овчаренко) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Овчаренко Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаренко Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1965

Сын: Овчаренко Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Овчаренко Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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