Плесовских Дементий Остафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Плесовских Остафей
Мать: не указана
Место жительства
До 1671
Деревня Плесо Ивановской волости Устюжского уезда Переписная книга Тобольского уезда переписи Льва Поскочина РГАДА, Ф.214, оп.5, д. 261 Во дворе Демка Остафьев сын Плясовской. Сказал: родился де он... Показать все
Место жительства
С 1671
Переписная книга Тобольского уезда переписи Льва Поскочина РГАДА, Ф.214, оп.5, д. 261 Во дворе Демка Остафьев сын Плясовской. Сказал: родился де он Устюжского уезду Ивановские волости в деревне Плес... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Плесовских Давыд Дементьевич
Мать ребёнка: Плесовских Парасковья
Бракосочетание
До 1673
Жена: Плесовских Парасковья
Упоминание
1681
Переписная книга Тобольского уезда переписи Льва Поскочина РГАДА, Ф.214, оп.5, д. 261 Во дворе Демка Остафьев сын Плясовской. Сказал: родился де он Устюжского уезду Ивановские волости в деревне Плес... Показать все
Упоминание
1710
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Дементий Остафьев сын Плесовских ска... Показать все
Смерть
Неизвестно