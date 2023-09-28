Плесовских Дементий Остафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Дементий Остафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1655 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Плесовских Остафей

Мать: не указана

Место жительства
До 1671
Деревня Плесо Ивановской волости Устюжского уезда Переписная книга Тобольского уезда переписи Льва Поскочина РГАДА, Ф.214, оп.5, д. 261 Во дворе Демка Остафьев сын Плясовской. Сказал: родился де он... Показать все
Место жительства
С 1671
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда переписи Льва Поскочина РГАДА, Ф.214, оп.5, д. 261 Во дворе Демка Остафьев сын Плясовской. Сказал: родился де он Устюжского уезду Ивановские волости в деревне Плес... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Плесовских Давыд Дементьевич

Мать ребёнка: Плесовских Парасковья

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
До 1673

Жена: Плесовских Парасковья

Упоминание
1681
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда переписи Льва Поскочина РГАДА, Ф.214, оп.5, д. 261 Во дворе Демка Остафьев сын Плясовской. Сказал: родился де он Устюжского уезду Ивановские волости в деревне Плес... Показать все
Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Дементий Остафьев сын Плесовских ска... Показать все
Смерть
Неизвестно
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