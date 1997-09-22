Понуровская Мария Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1922
Дата смерти22.09.1997
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1922
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1944
Рождение ребёнка
13.08.1946
Рождение ребёнка
29.03.1959
Фроловка, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.1997