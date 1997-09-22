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Понуровская Мария Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1922

Дата смерти

22.09.1997

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1922

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратюк Иван Михайлович

Рождение ребёнка
13.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратюк Иван Михайлович

Рождение ребёнка
29.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратюк Иван Михайлович

Фроловка, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменный Савелий Прохорович

Смерть
22.09.1997