Засыпкина Федора Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Засыпкин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Васюкова Васса Засыпкина
Отец ребёнка: Засыпкин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Засыпкин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Засыпкин Гавриил Павлович
Отец ребёнка: Засыпкин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Засыпкин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Акилина Павловна
Отец ребёнка: Засыпкин Павел Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно