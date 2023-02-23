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Засыпкина Федора Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Засыпкин Кузьма Павлович

Отец ребёнка: Засыпкин Павел Кузьмич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Васюкова Васса Засыпкина

Отец ребёнка: Засыпкин Павел Кузьмич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Засыпкин Никита Павлович

Отец ребёнка: Засыпкин Павел Кузьмич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Засыпкин Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Засыпкин Павел Кузьмич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Засыпкин Петр Павлович

Отец ребёнка: Засыпкин Павел Кузьмич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Акилина Павловна

Отец ребёнка: Засыпкин Павел Кузьмич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засыпкин Павел Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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