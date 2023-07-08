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Абакулова Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1947

Отец: Миронец Иван Евстратович

Мать: Миронец Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
1971

Сын: Абакулов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Абакулов Борис Михайлович

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Абакулова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Абакулов Борис Михайлович

Рождение ребёнка
01.08.1977

Дочь: Абакулова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Абакулов Борис Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абакулов Борис Михайлович