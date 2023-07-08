Абакулова Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1947
Рождение ребёнка
1971
Сын: Абакулов Сергей Борисович
Отец ребёнка: Абакулов Борис Михайлович
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Абакулова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Абакулов Борис Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1977
Дочь: Абакулова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Абакулов Борис Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно