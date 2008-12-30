Булдаков Валерьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.12.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1973
Сын: Булдаков Вячеслав
Мать ребёнка: Булдакова Мария
Рождение ребёнка
18.04.1977
Сын: Булдаков Юрий
Мать ребёнка: Булдакова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булдакова Мария
Смерть
30.12.2008