Булдаков Валерьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдаков Валерьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.12.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1973

Сын: Булдаков Вячеслав

Мать ребёнка: Булдакова Мария

Рождение ребёнка
18.04.1977

Сын: Булдаков Юрий

Мать ребёнка: Булдакова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булдакова Мария

Смерть
30.12.2008
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