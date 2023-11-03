Трушников Иван Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трушников Яков Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1871
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Трушникова Домна Филипова
Рождение ребёнка
02.07.1872
Мать ребёнка: Трушникова Домна Филипова
Рождение ребёнка
05.11.1873
Сын: Трушникова Стефанида Иванова
Мать ребёнка: Трушникова Домна Филипова
Рождение ребёнка
08.11.1875
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Трушникова Домна Филипова
Рождение ребёнка
02.02.1878
Дочь: Агафья Анна Иванова
Мать ребёнка: Трушникова Домна Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно