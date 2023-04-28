Сорокина (Лунькова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Лунькова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.01.1872

Дата смерти

После 19.01.1913

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.02.1895

Муж: Сорокин Василий Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1898

Сын: Сорокин Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1902

Сын: Сорокин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.04.1905

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1907

Сын: Сорокин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1910

Сын: Сорокин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1913

Сын: Сорокин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 19.01.1913
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