Сорокина (Лунькова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.01.1872
Дата смертиПосле 19.01.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1898
Сын: Сорокин Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1902
Сын: Сорокин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1905
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1907
Отец ребёнка: Сорокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1910
Отец ребёнка: Сорокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1913
Отец ребёнка: Сорокин Василий Иванович
Смерть
После 19.01.1913